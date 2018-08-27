ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Москве

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей сегмента SUV в Москве составил порядка 63 тыс. единиц. Это эквивалентно 49% всего столичного рынка.