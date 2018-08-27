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ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Москве
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ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Москве 

Автостат 21 час назад
Фото: Автостат
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей сегмента SUV в Москве составил порядка 63 тыс. единиц. Это эквивалентно 49% всего столичного рынка.
Самым популярным кроссовером у москвичей остается Hyundai Creta, показатель которого за отчетный период достиг 4,5 тыс. экземпляров. Второе место в этом рейтинге занимает Volkswagen Tiguan с результатом около 3,5 тыс. машин. На третью позицию поднялся KIA Sportage (2,9 тыс. шт.), сместив на четвертую Nissan X-Trail (2,7 тыс. шт.). Замкнул же пятерку лидеров Renault Kaptur (2,5 тыс. шт.).
В ТОП-10 московского рынка SUV по итогам января — июля 2018 года также попали: Mitsubishi Outlander (2,3 тыс. шт.), Nissan Qashqai (2,1 тыс. шт.), Toyota RAV4 (2 тыс. шт.), Renault Duster и KIA Sorento (по 1,9 тыс. единиц у каждой модели).
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