Mercedes-Benz раскрыл лицо первого электрокроссовера

Компания Mercedes-Benz опубликовала очередной тизер электрокроссовера EQC, который производитель разрабатывает в течение последних трех лет. Публичный дебют машины состоится 4 сентября на специальном мероприятии в Стокгольме.

На тизере показан дизайн передней части кузова кроссовера. Его отличительно особенностью станет светодиодная полоса, проходящая между LED-фарами в верхней части решетки радиатора.

Технические характеристики серийного кроссовера пока не уточняются. Предвестник этой модели — концепт-кар Generation EQ — оснащался двумя электромоторами суммарной мощностью 408 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Они питались от литий-ионных аккумуляторов емкостью более 70 киловатт-часов. Запас хода — 500 километров.

В ходе разработки новинки «Мерседес» тестировал 90 прототипов и 30 предсерийных экземпляров модели, которые в общей сложности проехали более миллиона километров на четырех континентах. Так, машины испытывали при температуре +50 градусов и -35 градусов Цельсия.

В серию модель EQC будет запущена в 2019 году. Предзаказы на автомобиль уже принимаются — первыми получили возможность заказать машину жители Норвегии.