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Вот таким будет интерьер первого электрокроссовера Mercedes-Benz
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Вот таким будет интерьер первого электрокроссовера Mercedes-Benz 

Motor.ru + ещё 15 8 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz опубликовала еще один тизер электрокроссовера EQC. На этот раз показан интерьер автомобиля. До этого была продемонстрирована передняя и задняя часть кузова новинки.
Первый электрический вседорожник немецкой компании дебютирует в Стокгольме 4 сентября. Подробной информации о модели пока нет. Вероятно, ее технические характеристики будут такими же, как у концептуальной версии Generation EQ, показанной два года назад.
Прототип комплектовался 408-сильной силовой установкой, состоящей из двух электромоторов и набора литий-ионных батарей емкостью 70 киловатт-часов. Без подзарядки такой автомобиль может проехать около 500 километров.
В ходе разработки электрокара «Мерседес» тестировал более сотни прототипов в различных условиях — от +50 до -35 градусов Цельсия. Тестовые экземпляры модели проехали по четырех континентам в общей сложности миллион километров.
Первым заказать новинку получили возможность норвежцы. В серию модель запустят в 2019 году.
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