Вот таким будет интерьер первого электрокроссовера Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz опубликовала еще один тизер электрокроссовера EQC. На этот раз показан интерьер автомобиля. До этого была продемонстрирована передняя и задняя часть кузова новинки.

Первый электрический вседорожник немецкой компании дебютирует в Стокгольме 4 сентября. Подробной информации о модели пока нет. Вероятно, ее технические характеристики будут такими же, как у концептуальной версии Generation EQ, показанной два года назад.

Прототип комплектовался 408-сильной силовой установкой, состоящей из двух электромоторов и набора литий-ионных батарей емкостью 70 киловатт-часов. Без подзарядки такой автомобиль может проехать около 500 километров.

В ходе разработки электрокара «Мерседес» тестировал более сотни прототипов в различных условиях — от +50 до -35 градусов Цельсия. Тестовые экземпляры модели проехали по четырех континентам в общей сложности миллион километров.

Первым заказать новинку получили возможность норвежцы. В серию модель запустят в 2019 году.