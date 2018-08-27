Гиперкар-ящер, который делали восемь лет: 1750 сил и 480 км/ч

Американская фирма SSC North America (или Shelby SuperCars) представила на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич суперкар Tuatara. Это серийный вариант одноименного концепт-кара, дебютировавшего еще в 2010 году. Его главная особенность — сверхмощный мотор: V8 с двумя турбинами должен развивать около 1750 лошадиных сил.

Гиперкар назван в честь гаттерии — реликтовой ящерицы, обитающей в Новой Зеландии. Словом «туатара» животное называют аборигены — на языке маори это значит «гребни на спине». Это определение подходит к внешности суперкара: позади дверей у него пара небольших крылышек, на задке — пара аэродинамических плавников.

Шасси и кузов полностью оригинальные: в основе лежит углепластиковый каркас. Из этого же материала выполнены и внешние панели. Благодаря этому масса машины составляет всего 1247 килограммов.

А вот силовой агрегат покупной. Двигатель подготовлен небольшим ателье Nelson Racing Engines из Лос-Анджелеса. Первоначально в SSC обещали установить семилитровый мотор, но в итоге объем заметно ниже — 5,9 литра. Судя по всему, нижневальный V8 построен на основе серийного агрегата одного из американских производителей.

Двигатель снабжен двумя турбинами, охлаждение наддувочного воздуха — при помощи пары жидкостных интеркулеров, подача топлива — двумя форсунками на каждый цилиндр. На обычном бензине он развивает 1350 лошадиных сил, а на бензо-спиртовой смеси E85 максимальная мощность должна превысить 1750 лошадиных сил.

Трансмиссия — шестиступенчатый «робот» итальянской фирмы Cima. Коробка передач выполнена по традиционной схеме с одним сцеплением и снабжена секвентальной системой переключения фирмы Automac. Аналогичные трансмиссии применяются на суперкарах Pagani Zonda, Koenigsegg , Gumpert Apollo.

Внешность суперкара создал американский дизайнер Джейсон Кастриота. Раньше он работал в ателье Pininfarina, где принимал участие в создании спорткаров Ferrari 599 GTB Fiorano и Maserati GranTurismo . А в качестве главного дизайнера он руководил созданием штучных купе Ferrari P4/5 by Pininfarina и Ferrari 612 Kappa.

Располагая 1750-сильным двигателем, SSC Tuatara должен стать одним из самых мощных дорожных автомобилей в мире — если не самым мощным. Так, мотор W16 на новейшем Bugatti Divo развивает 1500 лошадиных сил, такова же максимальная отдача гибридной бензо-электрической установки на Koenigsegg Regera, мотор V8 7.6 на Hennesey Venom F5 выдает 1600 сил. Заметно больше обещают создатели Arash AF10 (2100 сил) и Devel Sixteen (5000 сил), но оба автомобиля пока находятся в статусе концепт-каров.

По данным SSC, Tuatara отличается лучшей в классе аэродинамикой: коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,279 (для сравнения, у Bugatti Veyron показатель 0,36, у Koenigsegg Agera — 0.33). По расчетам инженеров SSC, это должно позволить суперкару достичь максимальной скорости 480 километров в час.

Компания Shelby SuperCars основана в 1998 году, и не имеет отношения к легендарному конструктору Кэрролу Шелби: название она получила в честь ее основателя и владельца Джерода Шелби.

Первым и пока единственным проектом фирмы был суперкар SSC Aero: купе с клиновидным кузовом, напоминающим Lamborghini Diablo, оснащалось восьмицилиндровыми двигателями от Chevrolet Corvette, форсированными при помощи турбонаддува.

Фирма получила известность благодаря попаданию в Книгу рекордов Гиннесса: модификация купе SSC Ultimate Aero TT в 2007 году развила скорость 412,28 километров в час. На протяжении трех лет суперкар считался самым быстрым серийным автомобилем в мире, пока его результат не перекрыл Bugatti Veyron Super Sport (431 километр в час).