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Hyundai построит конкурента Toyota Land Cruiser
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Hyundai построит конкурента Toyota Land Cruiser 

Car-Mania 20 часов назад
Фото: Car-Mania
Смелости корейцев можно только позавидовать. Покуситься на долю рынка одного из самых популярных тяжелых внедороджников в мире не каждый решится. Но в Hyundai мало того, что собирается подготовить прямого конкурента Toyota Land Cruiser 200, так еще и заявил, что автомобиль будет больше, а появится всего-то через три года. Основными рынками для новинки станут Ближний Восток, США, Австралия и Россия.
О том, какую платформу будет использовать новинка — не известно. Весьма вероятно, что в основе будет «тележка» 7-местного Hyundai Palisade, который дебютирует в 2018 году. Но, возможно, будет и полностью новая платформа. В линейке двигателей, скорее всего появится 3,3-литровый V6 с двойным наддувом или 5,0-литровый атмосферный V8. С учетом рынков, кроме бензиновых моторов может появиться и полностью новый дизельный агрегат.
Фото: Hyundai
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