Электрический Mercedes-Benz EQ Silver Arrow черпает вдохновение с прошлого

Нет ничего плохо в том, что немецкий производитель Mercedes-Benz создает электрические концепции, основанные на транспортных средствах прошлого.

Во время мероприятия на Pebble Beach, Mercedes-Benz представила спортивный автомобиль, сочетающий ретро-дизайн, а также современные и будущие технологии. Модель имеет аккумулятор мощностью 80 кВт, позволяющий путешествовать на 248 миль (400 километров) без дополнительной подзарядки. EQ Silver Arrow также имеет отдачу в 750 лошадиных сил и практически бесшумный электрический силовой агрегат.

В остальном автомобиль впечатляет элементами из углеродного волокна и внутренней отделки из кожи и алюминия. Интерьер также дополняют два дисплея, в том числе сенсорный дисплей, расположенный на рулевом колесе. Оставшийся гигантский дисплей может отображать скорость и используется для выбора таких параметров, как режим привода.

Как и большинство концептуальных автомобилей, EQ Silver Arrow никогда не выйдет на мировые рынки, в то время как его технологии и возможности, скорее всего, дополнят предстоящий серийный автомобиль, с помощью которого компания Mercedes-Benz расширит линейку электрических моделей.