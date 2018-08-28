Ещё
Электрический Mercedes-Benz EQ Silver Arrow черпает вдохновение с прошлого
Далее:
Читайте также:
Ещё

Электрический Mercedes-Benz EQ Silver Arrow черпает вдохновение с прошлого 

Auto.Today 18 часов назад
Фото: Auto.Today
Нет ничего плохо в том, что немецкий производитель Mercedes-Benz создает электрические концепции, основанные на транспортных средствах прошлого.
Во время мероприятия на Pebble Beach, Mercedes-Benz представила спортивный автомобиль, сочетающий ретро-дизайн, а также современные и будущие технологии. Модель имеет аккумулятор мощностью 80 кВт, позволяющий путешествовать на 248 миль (400 километров) без дополнительной подзарядки. EQ Silver Arrow также имеет отдачу в 750 лошадиных сил и практически бесшумный электрический силовой агрегат.
В остальном автомобиль впечатляет элементами из углеродного волокна и внутренней отделки из кожи и алюминия. Интерьер также дополняют два дисплея, в том числе сенсорный дисплей, расположенный на рулевом колесе. Оставшийся гигантский дисплей может отображать скорость и используется для выбора таких параметров, как режим привода.
Как и большинство концептуальных автомобилей, EQ Silver Arrow никогда не выйдет на мировые рынки, в то время как его технологии и возможности, скорее всего, дополнят предстоящий серийный автомобиль, с помощью которого компания Mercedes-Benz расширит линейку электрических моделей.
Auto.Today: последние новости
Range Rover Sport SVR против Porsche Cayenne Turbo: кто кого? Новый Mercedes-AMG CLA 45 постепенно раскрывается В Киеве появился необычный арт-объект с участием Peugeot 5008
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды4
Haval показала новый кроссовер F7
Новый Nissan Juke 2 представят до конца года
Названы причины ажиотажного спроса на кроссоверы
Смертельное ДТП в Крыму11
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение