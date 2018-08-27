В «Кортеже» Путина появится новая модель

Проект «Кортеж», объединяющий российские автомобили для первых лиц государства, пополнится компактным кроссовером, пишет РБК. Работа над ним уже началась.

Созданием нового автомобиля занимается Центр стиля НАМИ (Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института).

«Можно сказать, что стилистическая разработка уже закончена. Сейчас идет доработка элементов с конструкторами. Мы плотно работаем с испытателями, конструкторами, производственниками, решая нюансы и отдельные маленькие элементы», — рассказал в интервью изданию глава центра Юрий Черненко.

По его словам, новая модель будет стилистически схожа с уже существующими, будет «иметь с ними одно лицо». В базовой комплектации предполагается пятиместный салон, но в будущем не исключен и семиместный вариант.