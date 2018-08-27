Daimler анонсировал выход электрокросса Mercedes-Benz EQC

До конца 2018 года мировой автомобильный рынок обзаведётся новинкой от компании Mеrcеdes-Bеnz.

Автоконцерн на протяжении долгого времени создавал электрический автомобиль, который уже в скором времени будет представлен широкой общественности. В сети Dаimlеr уже представил рекламный ролик с автомобилем, а также поделился официальной датой выхода авто в свет.

Презентация автомобиля состоится четвертого сетнября в Стокгольме.

Mеrcеdеs-Bеnz EQS оснащён 2-мя электрическими моторами, которые располагаются на двух осях. В сумме мощность моторов составляет 408 «лошадей».

Первую «сотню» транспорт развивает практически за пять секунд. Батарея объёмом в 70 кВт/x, благодаря которой авто преодолевает препятствия без подзарядки практически 500 километров пути.

Дополнят ли производители автомобиль ещё каким-либо оснащением неизвестно, скорее всего более подробно о характеристиках электромобиля производитель расскажет на презентации.