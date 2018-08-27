Ещё
Daimler анонсировал выход электрокросса Mercedes-Benz EQC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Daimler анонсировал выход электрокросса Mercedes-Benz EQC 

Car.ru 20 часов назад
Фото: Car.ru
До конца 2018 года мировой автомобильный рынок обзаведётся новинкой от компании Mеrcеdes-Bеnz.
Автоконцерн на протяжении долгого времени создавал электрический автомобиль, который уже в скором времени будет представлен широкой общественности. В сети Dаimlеr уже представил рекламный ролик с автомобилем, а также поделился официальной датой выхода авто в свет.
Презентация автомобиля состоится четвертого сетнября в Стокгольме.
Mеrcеdеs-Bеnz EQS оснащён 2-мя электрическими моторами, которые располагаются на двух осях. В сумме мощность моторов составляет 408 «лошадей».
Первую «сотню» транспорт развивает практически за пять секунд. Батарея объёмом в 70 кВт/x, благодаря которой авто преодолевает препятствия без подзарядки практически 500 километров пути.
Дополнят ли производители автомобиль ещё каким-либо оснащением неизвестно, скорее всего более подробно о характеристиках электромобиля производитель расскажет на презентации.
Car.ru: последние новости
Ford Bronco 2020 был замечен шпионами В 2019 году в Россию может приехать Mitsubishi Xpander Несколько поводов задуматься о покупке юбилейной «буханки»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение