«Икс-третий» от Geely празднует год на рынке: добавлена «роскошная» версия

Китайская марка представила особый вариант исполнения псевдокроссовера Vision X3. Новая версия оказалась самой дорогой в линейке модели.

«Паркетник» Geely Vision X3 вышел на китайский рынок год назад — в августе 2017-го. Модель построена на базе хэтчбека SC5-RV (хэтч также известен под именем GC5), длина псевдокросса равна 4 005 мм, ширина — 1 760 мм, высота — 1 575 мм, колесная база — 2 480 мм, а дорожный просвет составляет 185 мм. Таким образом, по своим габаритам «китаец» сопоставим с нашим дореформенным Renault Sandero Stepway (4 080/1 757/1 618 мм, колесная база — 2 589 мм, дорожный просвет — 195 мм).

В Поднебесной Vision X3 приглянулся покупателям: если с августа по декабрь 2017 года там было реализовано 31 233 таких автомобиля, то за первые пять месяцев 2018-го — уже 52 935 единиц. Отпраздновать год присутствия модели на домашнем рынке компания Geely решила выпуском спецверсии «пятидверки», причем особый вариант оказался самым дорогим в линейке «паркетника».

Новую версию назвали X3 Anniversary Edition. Внешне от стандартного псевдокросса такой автомобиль отличается окрашенными в оранжевый защитными накладками спереди и по бокам, акцент такого же цвета есть и на радиаторной решетке. Оранжевая тема продолжается и в салоне Geely Vision X3 Anniversary Edition — на креслах и картах особой модели имеются рыжие вставки.

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По материалам: www.kolesa.ru