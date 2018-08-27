Китайцев порадовали новой комплектацией KIA KX Cross

Именитый корейский автопроизводитель KIA дал старт продаж компакт-кроссовера KX Cross на китайском авторынке. Данная автомодель почти полностью копирует KIA RIO X-Line.

Машина предлагается в топовом оснащении: современная мультимедиа система с голосовым управлением, панорамный люк и другое. Салон отделан коричневой экокожей.

Габаритные размеры китайской и российской версий идентичны:

длина — 4,24 метра;

дорожный просвет — 0,17 метра.

Силовой агрегат обсуждаемой автомодели представлен 1,6-литровым мотором на 123 л.с. Трансмиссия реализована шестиступенчатой коробкой-автоматом.

В российской версии в силовой линейке предлагается также 1,4-литровый мотор на 100 л.с.

По имеющимся данным на китайском авторынке автоновинка KIA KX Cross доступна от 90500 юаней (в рублях — около 900000). На российском же авторынке такая же машина стоит дороже 1000000 рублей за единицу.