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Китайцев порадовали новой комплектацией KIA KX Cross
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Китайцев порадовали новой комплектацией KIA KX Cross 

Car.ru 18 часов назад
Фото: Car.ru
Именитый корейский автопроизводитель KIA дал старт продаж компакт-кроссовера KX Cross на китайском авторынке. Данная автомодель почти полностью копирует KIA RIO X-Line.
Машина предлагается в топовом оснащении: современная мультимедиа система с голосовым управлением, панорамный люк и другое. Салон отделан коричневой экокожей.
Габаритные размеры китайской и российской версий идентичны:
длина — 4,24 метра;
дорожный просвет — 0,17 метра.
Силовой агрегат обсуждаемой автомодели представлен 1,6-литровым мотором на 123 л.с. Трансмиссия реализована шестиступенчатой коробкой-автоматом.
В российской версии в силовой линейке предлагается также 1,4-литровый мотор на 100 л.с.
По имеющимся данным на китайском авторынке автоновинка KIA KX Cross доступна от 90500 юаней (в рублях — около 900000). На российском же авторынке такая же машина стоит дороже 1000000 рублей за единицу.
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