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Lada Xray Cross: неожиданная подробность
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Lada Xray Cross: неожиданная подробность 

CarClub 20 часов назад
Фото: CarClub
В последнее время резко набрала популярность функция выбора ездовых режимов машины. На моделях попроще меняется усилие на руле и отзывчивость на нажатие газа, на люксовых клавиша управляет всем, включая подвеску и звук выхлопа. АвтоВАЗ решил не отставать от тренда.
Как подсказывает опубликованный автогигантом тизер, шайба выбора режимов движения появится на «Ладе Иксрей Кросс», премьера которой состоится уже на этой неделе в рамках ММАС-2018. Водителю будут доступны спортивный, зимний, экономичный и внедорожный режимы. В них меняются настройки систем стабилизации и антипробуксовки, чувствительность педали акселератора, а также, вероятно, усилие на руле и алгоритм роботизированной коробки.
За счет дополнительного обвеса кузова Xray Cross оказался на шесть миллиметров длиннее, на 46 шире и на 75 выше исходника. Последний параметр изменился не только за счет увеличенного клиренса, но и благодаря появлению в комплектации рейлингов на крыше. Что касается дорожного просвета, то даже у стандартного «Иксрея» он достигает 195 миллиметров. Кросс-версия, полагаем, будет иметь не меньше 220 миллиметров.
Полного привода у машины не будет абсолютно точно: импортные компоненты для него слишком дороги. Зато появятся шины размерности 215/50 R17 и задние дисковые тормоза. Lada Xray Cross может оказаться примерно на 50-65 тысяч рублей дороже обычного «Иксрея», который стоит от 629 900 до 860 900 рублей.
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