Кто самый нержавеющий?

Составлен ТОП-3 нержавеющих б/у моделей на рынке РФ

Специалисты составили рейтинг из трёх позиций, в который вошли самые нержавеющие автомобили вторичного рынка.

Самой распространённой и неприятной проблемой для "железного коня" является образовавшийся слой ржавчины, именно она негативно воздействует на металл и разрушает его структуру. Соответственно страдает кузов, двигатель и т.д Специалисты всерьёз задумались о проблеме и проанализировав автомобили составили ТОП надёжных авто, которые не поддаются ржавчине.

Открыл рейтинг Astra G, не смотря на все предрассудки и мнение о том, что все автомобили Opel подвергаются ржавчине специалисты развеяли этот миф. Считается, что транспортные средства, которые представлены германским производителем имеют дополнительный слой антикоррозийного покрытия.

На второй строчке расположился Peugeot 307, к этому автомобилю точно также недоверительно относятся автомобилисты. Модель имеет достаточно много плюсов, начиная от стоимости, заканчивая комфортом и стойкости к ржавчине.

И лидирующее место эксперты отдали Audi A6 C4, можно считать его самым отличным вариантом за небольшие деньги. Конечно хорошие автомобили редко когда бывают дешёвыми, но данный автомобиль соответствует "Цена-качество". Владелец такого автомобиля может совсем забыть о проблеме борьбы с коррозией.

Подходя к выводу, можно сказать что на вторичном рынке имеется достаточно много достойных автомобилей и даже не смотря на свой возраст могут обеспечит спокойствие своим владельцам, хотя бы в вопросе борьбы с коррозией.