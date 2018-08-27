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Volkswagen говорит о производственной версии концепции Atlas Tanoak
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Volkswagen говорит о производственной версии концепции Atlas Tanoak 

Auto.Today 19 часов назад
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель представил концепцию Atlas Tanoak на автосалоне в Нью-Йорке, и теперь публикует некоторые детали, касающиеся начала выпуска автомобиля.
В рамках объявления о том, что концепции Atlas Cross Sport и Atlas Tanoak будут показаны во время Monterey Car Week, компания отметила, что мероприятие — это то место, где «производители демонстрируют, что будет и может стать реальностью». Volkswagen продолжил утверждать, что производственная версия Atlas Tanoak появится в будущем и намерения компании очень серьёзные, правда, окончательное решение зависит от потребительского спроса. Тот факт, что Volkswagen открыто говорит о серийной модели свидетельствует о смене стратегии, так как в начале года руководство заявило, что «в настоящее время нет производственных планов». Напоминаем, концепция была основана на платформе MQB и оснащена 3,6-литровым двигателем V6 с отдачей в 276 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Агрегат был соединен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. В результате Atlas Tanoak мог ускоряться 0-100 км/ч за 8,5 секунды.
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