Пикап Hyundai Santa Cruz встанет на конвейер в 2020 году

Компания Hyundai представила свой пикап Santa Cruz ещё три года назад.

И вот появилась информация, что он грузовой кроссовер всё-таки встанет на конвейер. Об этом сказал директор филиала Hyundai Motor в США Су Ли.

Один из руководителей отделения заметил, что пикап начнёт производиться в 2020 году и будет сначала предназначен для рынка Канады и Соединённых Штатов. Он также отметил, что дизайн нового авто, по всей вероятности, принципиально изменится.

Hyundai Santa Cruz будет иметь несущий кузов, вместо рамные конструкции. Например, как у Honda Ridgeline , которую когда-то сделали на платформе 3-рядного большого внедорожника Pilot.

Аналитики уже утверждают, что новый пикап от Hyundai могут построить на одной платформе с очередными флагманом-кроссовером Palisade. О его дебюте в ближайшие дни мы уже писали.

У пикапа для Северной Америки будет стоять бензиновый атмосферный двигатель на 2,4 л. и 185 лошадиных сил. Для других стран грузовой внедорожник получит турбодизель.

Автомобиль переднеприводный, но полный привод можно получить в качестве варианта за дополнительные деньги.

Что касается ценника базового Santa Cruz, то он стартует от 1 млн 274 тыс. руб. по курсу.