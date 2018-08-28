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Пикап Hyundai Santa Cruz встанет на конвейер в 2020 году
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Пикап Hyundai Santa Cruz встанет на конвейер в 2020 году 

Car.ru 28 августа 2018
Фото: Car.ru
Компания Hyundai представила свой пикап Santa Cruz ещё три года назад.
И вот появилась информация, что он грузовой кроссовер всё-таки встанет на конвейер. Об этом сказал директор филиала Hyundai Motor в США Су Ли.
Один из руководителей отделения заметил, что пикап начнёт производиться в 2020 году и будет сначала предназначен для рынка Канады и Соединённых Штатов. Он также отметил, что дизайн нового авто, по всей вероятности, принципиально изменится.
Hyundai Santa Cruz будет иметь несущий кузов, вместо рамные конструкции. Например, как у Honda Ridgeline, которую когда-то сделали на платформе 3-рядного большого внедорожника Pilot.
Аналитики уже утверждают, что новый пикап от Hyundai могут построить на одной платформе с очередными флагманом-кроссовером Palisade. О его дебюте в ближайшие дни мы уже писали.
У пикапа для Северной Америки будет стоять бензиновый атмосферный двигатель на 2,4 л. и 185 лошадиных сил. Для других стран грузовой внедорожник получит турбодизель.
Автомобиль переднеприводный, но полный привод можно получить в качестве варианта за дополнительные деньги.
Что касается ценника базового Santa Cruz, то он стартует от 1 млн 274 тыс. руб. по курсу.
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