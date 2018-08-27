Стала известна цена пикапа Hyundai Santa Cruz 

Концепция Santa Cruz приближается к производству, поскольку генеральный директор Hyundai Motor America подтвердил, что запуск модели назначен на 2020 год.
Выступая перед The Detroit Bureau, Кюнг Су Ли рассказал: «Мы только что собрались, чтобы посмотреть на дизайн», и план заключается в том, чтобы «запустить его на рынке США в 2020 году» или вскоре после этого. Пока остается много вопросов, но ожидается, что автомобиль будет следовать по стопам концепции, но не получит дизельный двигатель. Вместо него, согласно отчету, пикап будет предлагаться либо с 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, либо 2,4-литровым атмосферным четырехлитровым вариантом. Более мощный мотор производит 185 лошадиных сил и 241 Нм крутящего момента в Sonata, в то время как агрегат с турбонаддувом развивает 201 л.с. и 264 Нм в Elantra Sport. Одним из наиболее интересных моментов являются предположения, что пикап Santa Cruz будет предназначаться для потребителей младше 30 лет. Чтобы обратиться к ним Hyundai позаботится о поддержке доступной стоимости, возможно, аналогичной Nissan Frontier (начинается от 18 990 долларов США).