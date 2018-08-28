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Lifan рассказал о своих премьерах на автосалоне в Москве
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Lifan рассказал о своих премьерах на автосалоне в Москве 

Car.ru 14 часов назад
Фото: Car.ru
29 августа стартует Московский автосалон.
Туда приедут многие европейские и китайские автопроизводители. О своих планах на мотор-шоу рассказал и концерн из Китая — Lifan.
На площади 1000 кв. м. бренд покажет свои новые машины — минивэн Lifan M7, внедорожник Lifan X80, а также электромобиль Lifan 820EV.
Семиместный внедорожник X80 дебютирует в России и может похвастаться мотором на 2 л, автоматической и механической коробкой, а также многим другим.
7-местный минивэн M7 позиционируется как семейная машина для путешествий. Маленький автобус выйдет в трех вариантах, однако и базовые комплектации будут весьма неплохими.
Зная моду на электромобили, Lifan для Москвы приготовил сюрприз — 820EV. Электромобиль создали на платформе седана Murman. «Зелёная машина» тоже может похвастаться просторным салоном, беспрецедентной безопасностью и быстрозаменяемыми батареями.
Изюминкой китайцы на стенде выставят кроссовер Lifan X70. Машину увидят c 2-л VVT-мотором последнего поколения.
Также автолюбители Lifan Myway новой генерации с АКПП.
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