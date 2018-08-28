Lifan рассказал о своих премьерах на автосалоне в Москве

29 августа стартует Московский автосалон.

Туда приедут многие европейские и китайские автопроизводители. О своих планах на мотор-шоу рассказал и концерн из Китая — Lifan

На площади 1000 кв. м. бренд покажет свои новые машины — минивэн Lifan M7, внедорожник Lifan X80, а также электромобиль Lifan 820EV.

Семиместный внедорожник X80 дебютирует в России и может похвастаться мотором на 2 л, автоматической и механической коробкой, а также многим другим.

7-местный минивэн M7 позиционируется как семейная машина для путешествий. Маленький автобус выйдет в трех вариантах, однако и базовые комплектации будут весьма неплохими.

Зная моду на электромобили, Lifan для Москвы приготовил сюрприз — 820EV. Электромобиль создали на платформе седана Murman. «Зелёная машина» тоже может похвастаться просторным салоном, беспрецедентной безопасностью и быстрозаменяемыми батареями.

Изюминкой китайцы на стенде выставят кроссовер Lifan X70 . Машину увидят c 2-л VVT-мотором последнего поколения.