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Новый Zotye T600 дебютирует на автосалоне в Чэнду
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Новый Zotye T600 дебютирует на автосалоне в Чэнду 

Car.ru 18 часов назад
Фото: Car.ru
В городке Ченду 31.08.2018 года откроет свои двери мотор-шоу. На мероприятии будет представлена автоновинка — Zotye T600. В данном исполнении автомодель не имеет в очертаниях ничего общего с автомоделью Volkswagen Touareg, как это было в предыдущей версии.
Габаритные размеры обсуждаемой автомодели составляют:
длина — 4,69 метра;
ширина — 1,89 метра;
высота — 1,7 метра;
колесная база — 2,8 метра.
По силовой части автомодель комплектуется либо полуторалитровым турбомотором на 162 л.с., либо 1,8-литровым мотором турбо на 177 л.с. В роли трансмиссии предлагаются либо пятиступенчатая МКПП, либо шестиступенчатый «робот».
Во внешних изменениях можно отметить фирменную радиаторную решетку нового поколения автомоделей Zotye, преображенную головную оптику и задние фонари, а также новомодную «парящую» крышу.
В салоне все строго и современно: цифровая приборная панель, огромный сенсорный монитор мультимедиа системы, новая система климатического контроля.
Старт продаж обсуждаемой автомодели на китайском авторынке назначен на сентябрь этого года.
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