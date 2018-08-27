Новый Zotye T600 дебютирует на автосалоне в Чэнду

В городке Ченду 31.08.2018 года откроет свои двери мотор-шоу. На мероприятии будет представлена автоновинка — Zotye T600. В данном исполнении автомодель не имеет в очертаниях ничего общего с автомоделью Volkswagen Touareg, как это было в предыдущей версии.

Габаритные размеры обсуждаемой автомодели составляют:

длина — 4,69 метра;

ширина — 1,89 метра;

высота — 1,7 метра;

колесная база — 2,8 метра.

По силовой части автомодель комплектуется либо полуторалитровым турбомотором на 162 л.с., либо 1,8-литровым мотором турбо на 177 л.с. В роли трансмиссии предлагаются либо пятиступенчатая МКПП, либо шестиступенчатый «робот».

Во внешних изменениях можно отметить фирменную радиаторную решетку нового поколения автомоделей Zotye, преображенную головную оптику и задние фонари, а также новомодную «парящую» крышу.

В салоне все строго и современно: цифровая приборная панель, огромный сенсорный монитор мультимедиа системы, новая система климатического контроля.

Старт продаж обсуждаемой автомодели на китайском авторынке назначен на сентябрь этого года.