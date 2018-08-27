Составлен ТОП-5 самых нержавеющих автомобилей на «вторичке» 

В современном автомобилестроении коррозия металла является одной из самых неприятных для автопроизводителей проблемой. При этом, пожалуй, самыми продвинутыми в этом плане являются кузова Audi, которые немцы начали оцинковывать еще с 80-х годов. Эксперты составили пятерку наименее подверженных коррозии металла автомобилей, стоимость которых на вторичном авторынке считается бюджетной.
Лидером этого рейтинга, как и предполагалось, стала одна из моделей Audi — это автомобиль Audi A6 C4, который практически не подвержен появлению ржавчины на кузове. Единственным слабым местом этой модели являются передние крылья, но при должном уходе за ними и быстром удалении «жучков» можно не беспокоиться о цветение кузова даже спустя многие годы.
Вторая строчка ТОП-а самых нержавеющих автомобилей на вторичном авторынке оказалась за седаном C-класса Skoda Octavia, одним из самых крепких кузовов которого является его первое поколение. Многие владельцы этой модели отмечали, что даже с появлением множества естественных сколов на кузове спустя годы эксплуатации они практически не желтеют, поэтому можно не заморачиваться постоянными их подкрасами.
Первую тройку замыкает французский хэтчбек Peugeot 307, который несмотря на не самую хорошую репутацию имеет статус одной из самых нержавеющих моделей на вторичном авторынке. Связано это с частичной оцинковкой кузова, которая накладывалась на самые проблемные места, требовавшие дополнительной защиты от цветения. Если в распоряжение владельца попадет автомобиль без ДТП, то его кузов прослужит очень долго без появления очагов коррозии.
В ТОП-5 также вошли: Opel Astra H и Citroen C5. «Астра» в версии H предлагала за небольшие деньги современный автомобиль с хорошим оснащением, а также кузов, который ломал стереотип о том, что все «Опеля» являются деликатесом для бобров из-за своей слабой коррозионной стойкости, в то время как еще один француз в этом рейтинге — Citroen C5 даже входил в 15 самых стойких к коррозии автомобилей 2002-2003 модельных годов.