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Пять самых востребованных седанов бизнес-класса
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Пять самых востребованных седанов бизнес-класса 

«Автостат Инфо» 18 часов назад
Пять самых востребованных седанов бизнес-класса На первом месте по продажам в сегменте Е (бизнес-класс) авторынка России остается Toyota Camry, об этом сообщают в «Автостат Инфо».
В июле 2018 года россияне купили 2927 седанов Toyota Camry. Продажи модели выросли на 8,5% в сравнении с результатом за июль прошлого года (2698 ед. авто). В рейтинг самых популярных в июле седанов бизнес-класса второе место досталось BMW 5-Серии — 614 ед. авто. Продажи этой модели выросли на 51,6% в сравнении с результатом за июль 2017 года (405 ед.). На третьем месте в сегменте находится Mercedes-Benz E-Класса. Эта модель разошлась в июле этого года в России тиражом в 491 ед., а годом ранее она была продана в количестве 494 ед. (спад на 0,6%). Модель Audi A6 стала четвертой в этом рейтинге, несмотря на спад продаж в размере 6,8% в годовом сравнении (с 236 до 220 ед.) Замыкает топ-5 новая модель в линейке KIA, седан KIA Stinger, продажи которого в июле составили 181 ед.
В прошлом месяце в России объем реализации в Е-сегменте вырос на 14,4% в годовом сравнении и составил 5012 ед. авто против 4380 машин, проданных в июле 2017 года. За семь месяцев этого года россияне приобрели 28 678 новых седанов бизнес-класса. Продажи в сегменте выросли на 5,7% к прошлогоднему результату — 27 122 ед. Топ-5 моделей Е-сегмента за январь-июль этого года составили: Toyora Camry (15 816 авто, +1%), BMW 5-Серии (3357 ед., +11%), Mercedes-Benz E-Класса (3288 шт., +6%), Audi A6 (1417 авто, -20,7%) и Skoda Superb (1109 ед., +40,2%).
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