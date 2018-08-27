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Компактный паркетник Geely Vision X3 получил юбилейную версию
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Компактный паркетник Geely Vision X3 получил юбилейную версию 

Car.ru 18 часов назад
Фото: Car.ru
После года пребывания на рынке, автоконцерн Geely выводит юбилейную серию Vision X3. Особый кроссовер оснастили накладками оранжевого цвета. В таком же цвете выполнены вставки в радиаторной решетке автоновинки. В салоне автоновинки оформление выдержано в серых тонах с все теми же оранжевыми вставками.
По силовой части автомодель наделена полуторалитровым мотором на 105 л.с. В роли трансмиссии предлагается четырехступенчатая коробка-автомат.
Габаритные размеры юбилейной версии Geely Vision X3:
длина — 4 метра;
ширина — 1,76 метра;
высота — 1,59 метра;
колесная база — 2,48 метра.
В оснащение салона входит восьмидюймовый сенсорный монитор управления мультимедиа системой, многофункциональное рулевое колесо, система помощи водителю, а также панорамный люк. Кроме этого в комплектацию включены легкосплавные колесные диски на 17 дюймов.
В Китае обсуждаемая автомодель предлагается за 67900 юаней (в рублях — около 669000).
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