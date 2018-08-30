Новейшая «Нива», «Кортеж» и «Arkana»: чем удивил Московский автосалон

Открывшийся в среду в «Крокус Экспо» очередной Московский международный автомобильный салон (ММАС'2018) не обманул ожиданий скептиков из категории автомобильных экспертов. За редким исключением на ММАС'2018 не было особо ярких премьер, а спектр участников салона ограничивался преимущественно российскими, корейскими и китайскими брендами. Из мировых грандов головокружительной премьерой кроссовера C-сегмента Arkana блеснул только Renault , хотя и в данном контексте эту премьеру можно также считать российской.

В целом можно сказать, что нынешний автосалон полностью отражает общую ситуацию, происходящую в России и вокруг нее. Отличительная черта ММАС'2018 заключается в том, что на нем, за редким исключением, представлено то, что имеет отношение исключительно к российскому внутреннему, а не к глобальному рынку, как это принято на ведущих международных автосалонах.

С другой стороны, это нисколько не умаляет интереса к выставке, особенно для тех, кто пришел посмотреть на то, какое авто можно будет купить для себя в ближайшее время или что за модели появятся у хорошо известных в стране брендов.

Итак, чем же блеснул на этот раз ММАС'2018? Таких «бриллиантов» было три: представительские автомобили на платформе «Кортеж», уже упомянутая выше Arkana и концепт внедорожника Lada 4×4 Vision.

Как обычно бывает в таких случаях, конкретной информации о представленных новинках пока достаточно немного, причем о специальном во всех отношениях «Кортеже» известно даже больше, чем о двух других «гражданских» образцах. Однако давайте обо всем по порядку.

Lada 4×4 Vision

«Я не могу рассказать вам обо всем детально, а то не будет сюрприза», — говорил накануне открытия ММАС'2018 исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек.

Сюрприз действительно был, и им стал концепт-кар Lada 4×4 Vision, представленный не кем иным, как шеф-дизайнером АвтоВАЗа Стивом Маттином

Появление прообраза подобной машины вполне предсказуемо, так как глубокое и полное обновление линейки Lada, которое длится не первый год, невозможно без продолжения ее внедорожной ветки, представленной все той же старой доброй «Нивой».

Представители компании всячески давали понять, что-то, что сейчас носит название Lada 4×4 Vision, со временем преобразится в замену более чем 40-летней вазовской легенды.

Новая машина, по всей видимости, будет носить то же имя Niva, так как его правообладатель СП GM-АвтоВАЗ так и не смог развить свой ныне существующий бренд Chevrolet Niva, производство которого, скорее всего, будет закрыто.

Что представляет собой Lada 4×4 Vision?

Главная особенность данного концепта — совершенно новая, не имеющая аналогов платформа. Ее создатели упорно молчат о деталях и особенностях конструкции, а это указывает на то, что четкого понимания того, что будет представлять собой машина, у них на данном этапе просто нет. Известно, что длина ее кузова составит 4200 мм.

Также известно, что новая Niva, возможно, лишится постоянного полного привода и демупликатора, что вполне объяснимо в свете всеобщей тенденции топливной экономичности.

О том, какие силовые установки окажутся под капотом новой машины, пока ничего не известно.

Впрочем, основной интерес к концепту на ММАС'2018 был прикован из-за его внешнего вида.

Необходимо пояснить, что в части экстерьера и интерьера выставочные концепты зачастую имеют мало общего с серийными образцами. Впрочем, это не помешало посетителям выставки с интересом рассматривать Lada 4×4 Vision, установленную на вращающемся стенде посередине вазовской экспозиции.

Дизайн машины, как и положено, выполнен в рамках концепции X-Face, распространяющейся на внешность всех моделей Lada. Бросаются в глаза массивные X-образные выштамповки по бокам и обилие светодиодной оптики. Дизайнеры всеми силами пытались придать авто «трехдверный вид» со скрытыми задними дверными ручками (довольно распространенный прием), при том что кузов предполагает пять функционирующих дверей.

Интерьер концепта построен вокруг виртуальной панели приборов с большим сенсорным экраном. Машина оснащена мультимедийной системой, двухзонным климат-контролем с оригинальным блоком управления. В оформлении салона и сидений использована яркая гамма отделочных материалов.

Завершая рассказ о Lada 4×4 Vision, еще раз напомним о том, что, как показывает практика, выставочные концепт-кары могут серьезно отличаться от серийных образцов и нет никакой гарантии, что все представленные на выставке «навороты» окажутся в обычном автомобиле.

«Кортеж»

Следующая премьера ММАС'2018 — единая модульная платформа премиального автомобиля «Кортеж». Это отечественный проект российской компании Aurus, реализацией которого занимается институт «НАМИ» при помощи и участии Porsche и Bosch. На платформе предполагается выпуск лимузинов, седанов, микроавтобусов и внедорожников. Седан обладает практически идентичным внешним видом с лимузином, но уменьшенными размерами. Первые лимузины проекта уже начинают поступать в «гараж особого назначения». На выставке на данный момент представлен автомобиль проекта «Кортеж» модели Senat.

Экстерьер машины соответствует представлениям о представительском авто, что хорошо видно по очертаниям капота, крыльев, крышки багажника и решетки радиатора.

Силовой агрегат создан на базе мотора Porsche V8 объемом 4,4 литра. С помощью двух турбонагнетателей он будет развивать мощность до 600 л. с. Этот двигатель предполагается использовать для седанов, внедорожников и минивэнов. Существует также и другой мотор (предположительно для лимузинов) — это V12, разработанный непосредственно НАМИ. Объем 6,6 литра и пара двухступенчатых турбин позволят ему развивать мощность до 860 л. с. Благодаря этому машина весом до 6 тонн (бронированная версия) сможет достигать скорости 250 км/ч, разгоняясь до 100 км за 7,1.

Особый интерес представляет 9-ступенчатая АКПП с электрической муфтой, разработанная отечественными инженерами из фирмы «КАТЕ». Как пояснил «Ридусу» представитель компании, принимавший участие в разработках и испытании коробки, водители-испытатели были в восторге от трансмиссии, рассказывая о том, как она позволяла им «делать» на дороге « Майбахи » и другие аналогичные авто.

Цена автомобилей семейства «Кортеж» в зависимости от версии и комплектации будет составлять от 6 до 25 миллионов рублей.

Renault Arkana

Arkana в переводе с латыни означает тайна. И это не удивительно, так как почти все, что касается этой новейшей машины, представленной вчера компанией Renault на ММАС'2018, продолжает оставаться в секрете.

Известно лишь то, что это новый городской кроссовер С-класса, оснащенный как передним, так и полным приводом. Машина разработана с учетом ее сборки на российском заводе компании (в Москве в Текстильщиках), изначально для российского рынка. Позже предполагается продажа модели Arkana и на рынках других стран.

Модель имеет довольно запоминающийся дизайн, отличающийся короткими свесами и большими колесными арками.

Как пояснили представители Renault, компания делает ставку на эту модель, так как намерена с ее помощью увеличить свою долю на рынке до 10% с нынешних 8,4%.

Удастся ей это сделать или нет, сказать сложно, особенно с учетом того, что цена на кроссоверы Arkana пока неизвестна.

Можно лишь добавить, что, на субъективный взгляд корреспондентов «Ридуса», Renault Arkana стала самым красивым и стильным автомобилем ММАС'2018.

В заключение еще раз хочется сказать, что ММАС'2018 создает впечатление салона, где демонстрируется то, что ездит сейчас или вскоре будет ездить непосредственно по дорогам России. Возможно, именно этим и объясняется повышенный интерес к выставке со стороны китайских брендов, давно стремящихся заполучить этот рынок.

За последние годы китайским производителям удалось заметно подтянуть качество своей продукции, включая дизайн. Хотя и ставить эти машины в один ряд с известными брендами из Европы, Японии и Южной Кореи пока еще преждевременно, что, собственно, и показал ММАС'2018.

О других экспонатах автосалона мы расскажем в следующих публикациях.