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Renault Arkana оценили на 300 000 рублей дороже, чем Kaptur
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Renault Arkana оценили на 300 000 рублей дороже, чем Kaptur 

Car.ru + ещё 55 21 час назад
Фото: Car.ru
Rеnаult Аrkana оценили намного дороже чем Kарtur.
На Московском международном автосалоне был представлен новый, компактный кроссовер Rеnаult Аrkana, это был действительно сюрприз для всех присутствующих. Уже в 2019 году новинка будет доступна к продаже в московском салоне Renault, важный вопрос после премьер — это конечно же стоимость авто. Как сообщает производитель, на рынок поступит с ценой 1 млн 500 тыс. рублей, это значит, что сумма превышает среднюю стоимость Kарtur на 300 тысяч.
Конечно базовая комплектация будет немного ниже, начальная стоимость будет т 1 млн 350 тысяч. Но возможно менеджеры компании переосмотрят и опустят порог до 1 млн 290 тысяч рублей за 2 WD.
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