Renault Arkana оценили на 300 000 рублей дороже, чем Kaptur 

Rеnаult Аrkana оценили намного дороже чем Kарtur.
На Московском международном автосалоне был представлен новый, компактный кроссовер Rеnаult Аrkana, это был действительно сюрприз для всех присутствующих. Уже в 2019 году новинка будет доступна к продаже в московском салоне Renault, важный вопрос после премьер — это конечно же стоимость авто. Как сообщает производитель, на рынок поступит с ценой 1 млн 500 тыс. рублей, это значит, что сумма превышает среднюю стоимость Kарtur на 300 тысяч.
Конечно базовая комплектация будет немного ниже, начальная стоимость будет т 1 млн 350 тысяч. Но возможно менеджеры компании переосмотрят и опустят порог до 1 млн 290 тысяч рублей за 2 WD.