Renault показала новый кроссовер для России

Компания Renault показала новый купе-кроссовер Renault Arkana, который будет выпускаться на заводе в Москве, передает корреспондент RNS с презентации компании на Московском международном автосалоне.

Продажи новой модели начнутся в первой половине 2019 года.

«Старт продаж намечен на первую половину нового года… Производство модели будет запущено на заводе Renault в России», — сказал на презентации генеральный директор Renault в России Андрей Панков

Компания рассчитывает с помощью новой модели занять 10% российского авторынка к 2020 году, отметил Панков.