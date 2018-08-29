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Renault показала новый кроссовер для России
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Renault показала новый кроссовер для России 

Rambler News Service + ещё 44 29 августа 2018
Фото: Ридус
Компания Renault показала новый купе-кроссовер Renault Arkana, который будет выпускаться на заводе в Москве, передает корреспондент RNS с презентации компании на Московском международном автосалоне.
Продажи новой модели начнутся в первой половине 2019 года.
«Старт продаж намечен на первую половину нового года… Производство модели будет запущено на заводе Renault в России», — сказал на презентации генеральный директор Renault в России Андрей Панков.
Компания рассчитывает с помощью новой модели занять 10% российского авторынка к 2020 году, отметил Панков.
Старший вице-президент Renault Николя Мор на презентации отметил, что Arkana расширит модельный ряд кроссоверов Renault в России, который включает Renault Sandero Stepway, Duster, Kaptur и Koleos.
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