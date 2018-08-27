Родстер Ferrari 488 Pista Spider тяжелее, чем купе

На одном из последних профильных мероприятий был показан новый гоночный суперкар под названием Ferrari 488 Pista Spider. Во время презентации производитель отметил, что надеятся на то, что машина будет пользоваться большим спросом в США, ведь американцы очень любят мощные и открытые автомобили.

Кроме того, представители бренда заявили, что данная модель стала юбилейной пятидесятой машиной в истории компании. Новый автомобиль от прошлой версии отличается улучшенными показателями аэродинамики, а также обновлённым внешним видом. Машина получила ещё более агрессивный дизайн.

Под капотом находится турбовосьмёрка, объём которой доходит до 3.9 литров. Отдача силового агрегата составит 720 лошадиных сил. Общий вес автомобиля составляет 1 380 килограммов, и это на сто килограмм больше, чем у версии в кузове купе. До первой сотни суперкар может добраться до 2.85 секунд. Максимальная скорость составляет 340 километров в час.