Rolls-Royce представит несколько моделей на Pebble Beach

Британская компания Rolls-Royce будет использовать Monterey Car Week для официального дебюта нескольких версий Cullinan.

В рамках мероприятия производитель представит четыре варианта Cullinan, в том числе с экстерьером в цвете Iguazu Blue и интерьером Charles Blue. В трех других автомобилях будет использоваться окраска в оттенке Magma Red или Darkest Tungsten. Все модели оснастят двухтурбинным 6,75-литровым двигателем V12, производящим 563 лошадиных силы и 850 Нм крутящего момента, соединенным с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Помимо демонстрации Cullinan, Rolls-Royce представит уникальный Phantom, специально реализованный для известного коллекционера Майкла Фукса. Автомобиль, названный «Phantom in Fuxia», станет десятой моделью Rolls-Royce, созданной на заказ, и присоединится к коллекции Майкла, состоящей с более чем 140 уникальных транспортных средств.