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Ford тестирует новую модель под названием Mach 1
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Ford тестирует новую модель под названием Mach 1 

Car.ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: Car.ru
Ford сохранит седан Fusion на рынке до 2020 года, а затем заменит его кроссоверами.
Один из них в настоящее время тестируется под кодовым названием Mach 1, что привело поклонников Ford в негодование. Его внешний вид не совсем пришелся по вкусу автолюбителям.
Несмотря на десятки тысяч разочарованных поклонников, Ford продолжает реализовывать свои планы по производству автомобилей и наращивает производство кроссоверов и внедорожник.
Fiesta, Focus, Fusion и Mondeo были хорошими автомобилями (и их все еще любят по всему миру), но у Форда нет больше ресурсов и идей, чтобы продолжать создавать и продвигать их как мощных конкурентов в своих сегментах. Вместо этого он решил выйти на новый уровень и сосредоточить производство на том, что приносит больше прибыли, это пикапы, внедорожники и кроссоверы.
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