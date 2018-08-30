Ford тестирует новую модель под названием Mach 1

Ford сохранит седан Fusion на рынке до 2020 года, а затем заменит его кроссоверами.

Один из них в настоящее время тестируется под кодовым названием Mach 1, что привело поклонников Ford в негодование. Его внешний вид не совсем пришелся по вкусу автолюбителям.

Несмотря на десятки тысяч разочарованных поклонников, Ford продолжает реализовывать свои планы по производству автомобилей и наращивает производство кроссоверов и внедорожник.

Fiesta, Focus, Fusion и Mondeo были хорошими автомобилями (и их все еще любят по всему миру), но у Форда нет больше ресурсов и идей, чтобы продолжать создавать и продвигать их как мощных конкурентов в своих сегментах. Вместо этого он решил выйти на новый уровень и сосредоточить производство на том, что приносит больше прибыли, это пикапы, внедорожники и кроссоверы.