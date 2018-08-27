Ford выяснил причины популярности компактных кроссоверов в России

Рост популярности SUV — глобальная тенденция. При этом лидерами по темпам роста продаж на многих рынках становятся компактные кроссоверы (B-SUV), сочетающие преимущества SUV, такие как большой клиренс, высокая посадка и вместительный кузов, с доступной ценой и низкой стоимостью обслуживания, характерными для небольших автомобилей.

Согласно данным Ford, компактные кроссоверы B-класса являются самым быстрорастущим сегментом в США с 2010 года. В Европе сегмент B-SUV в период с 2010 по 2016 гг. вырос более, чем в 8 раз: со 134 000 автомобилей до 1 130 000. В июне 2018 г. продажи компактного кроссовера Ford EcoSport в Европе увеличились на 110% по сравнению с показателями июня прошлого года. С момента начала продаж модели на европейском рынке продано уже более 150 000 Ford EcoSport.

В России B-SUV стали главным драйвером роста продаж в 2017-м: сегмент вырос на 86% к предыдущему году, компактные кроссоверы лидируют по продажам в классе кроссоверов. В июле 2018-го Ford реализовал на российском рынке на 20% больше Ford EcoSport, чем в июле 2017-го г. Анализ продаж модели показывает, что в России этот кроссовер пользуется популярностью у представителей самых разных возрастных категорий: 44% ее покупателей относятся к категории 18-44 лет, 41% приобретающих модель находятся в возрасте 45 лет и выше.

Ford связывает интерес к Ford EcoSport у старшего поколения с желанием найти компактную альтернативу большим семейным SUV, которыми они владели прежде. Молодежь же ищет доступный универсальный автомобиль начального уровня, но при этом принадлежащий к модному классу кроссоверов. Чем же привлекают небольшие кроссоверы настолько разную аудиторию?

Согласно данным опроса Ford в российских соцсетях, почти треть автомобилистов (30%) видят причину популярности B-SUV в универсальности моделей этого сегмента: они хороши как в городе, так и для вылазок на природу или дачу. Каждый пятый (20%) считает, что компактные кроссоверы привлекают прежде всего приемлемой (видимо, в сравнении с другими SUV) ценой. Около 14% называют главным преимуществом таких машин высокую посадку, обеспечивающую хорошую обзорность и чувство защищенности. Наконец, треть респондентов (33%) считают, что интерес к B-SUV — часть общей моды на кроссоверы. Среди ответов также упоминались небольшие габариты («удобно для города») и высокий клиренс («необходим на наших дорогах»).

О том, что компактный кроссовер соответствует представлениям большинства россиян об идеальном автомобиле, говорят и данные опроса «Автомобиль мечты», проведенного в мае 2018 г. Почти половина участников исследования (46%) сообщили, что этим автомобилем должен быть кроссовер. Подавляющее большинство (70%) высказалось в пользу бензинового двигателя, при этом для 44% достаточно силового агрегата мощностью в 100-150 л.с. Чуть более половины опрошенных (55%) предпочли бы полный привод, для многих достаточно увеличенного клиренса. Наконец, за автомобиль мечты россияне готовы заплатить в среднем 1 190 000 рублей.

Такими характеристиками обладают кроссоверы B-класса, представителем которого в модельном ряду Ford является новый Ford EcoSport. Кроссовер с клиренсом 200 мм доступен как с передним, так и с полным приводом, мощность экономичных бензиновых двигателей составляет 123 л.с. (1,5 л) и 148 л.с. (2 л). Диапазон цен на серьезно модернизированную модель в наиболее популярных комплектациях Trend и Trend Plus находится в пределах 1-1,3 млн Автомобиль можно приобрести не только с 5-ступенчатой МКП, но и современным 6-ступенчатым «автоматом» классической гидромеханической конструкции. В продажах Ford EcoSport на долю модификаций с АКП приходится 56% объема, что отражает еще одну тенденцию в предпочтениях российских автомобилистов, все чаще выбирающих модели с автоматической трансмиссией: за первые 6 месяцев 2018 г. их доля составила 55% от общего объема продаж.