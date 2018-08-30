Kia представит молодёжный универсал (в стиле Porsche) 

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
Предыдущий «Просид» был трёхдверным хэтчбеком и оригинальное написание названия было таким: pro_cee'd. С новым поколением «Сида» в Kia осознали, что перемудрили с неймингом и избавились от апострофа в имени модели, а в случае с «Просидом» ещё и убрали нижнее подчёркивание — теперь автомобиль называется просто ProCeed. Кстати, в переводе с английского это слово означает продолжать, следовать, приступать.
Словно следуя этой игре слов, Kia продолжает развивать линейку молодёжных вариантов «Сида» — новая модель с приставкой Pro будет выполнена в кузове типа «шутинг брейк». В современном понимании это купеобразный универсал! Есть же купеобразные кроссоверы и седаны, и универсалы ничем не хуже. На практике это обычно означает покатую крышу и в целом спортивный дизайн кузова со стильными запоминающимися элементами.
В случае с грядущим ProCeed мы имеем пока лишь тизер, на котором бросается в глаза дерзкая задняя светотехника в стиле последних моделей компании. Ну и, конечно, в стиле Porsche — от этой аналогии не убежать. Серийная модель создана по мотивам шоукара 2017 года Kia Proceed Concept и будет представлена на отдельной презентации 13 сентября. Её уникальность на рынке состоит в том, что других дизайнерских универсалов в гольф-классе не представлено — разве что Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, который играет в премиальной лиге.