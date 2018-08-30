Kia представит молодёжный универсал (в стиле Porsche)

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru. ​

Предыдущий «Просид» был трёхдверным хэтчбеком и оригинальное написание названия было таким: pro_cee'd. С новым поколением «Сида» в Kia осознали, что перемудрили с неймингом и избавились от апострофа в имени модели, а в случае с «Просидом» ещё и убрали нижнее подчёркивание — теперь автомобиль называется просто ProCeed. Кстати, в переводе с английского это слово означает продолжать, следовать, приступать.

Словно следуя этой игре слов, Kia продолжает развивать линейку молодёжных вариантов «Сида» — новая модель с приставкой Pro будет выполнена в кузове типа «шутинг брейк». В современном понимании это купеобразный универсал! Есть же купеобразные кроссоверы и седаны, и универсалы ничем не хуже. На практике это обычно означает покатую крышу и в целом спортивный дизайн кузова со стильными запоминающимися элементами.