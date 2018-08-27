Началось производство KIA Cerato 3-го поколения

На заводе «Автотор» в Калининграде началось серийное производство нового поколения KIA Cerato . Российская премьера новинки состоится на московском международном автосалоне, который пройдет с 29 августа по 9 сентября.

Выверенный с точки зрения эргономики салон стал просторнее, габаритная ширина автомобиля увеличилась, а удлинившийся задний свес позволил выделить еще больший запас пространства для багажа. KIA Cerato производится с двумя атмосферными бензиновыми двигателями: 1.6 семейства Gamma (128 л. с.) и 2.0 семейства Nu (150 л. с.).

Kia Cerato третьего поколения появится в российских дилерских центрах KIA в третьем квартале 2018 года.