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Началось производство KIA Cerato 3-го поколения
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Началось производство KIA Cerato 3-го поколения 

FashionTime 17 часов назад
Фото: FashionTime
На заводе «Автотор» в Калининграде началось серийное производство нового поколения KIA Cerato. Российская премьера новинки состоится на московском международном автосалоне, который пройдет с 29 августа по 9 сентября.
Выверенный с точки зрения эргономики салон стал просторнее, габаритная ширина автомобиля увеличилась, а удлинившийся задний свес позволил выделить еще больший запас пространства для багажа. KIA Cerato производится с двумя атмосферными бензиновыми двигателями: 1.6 семейства Gamma (128 л. с.) и 2.0 семейства Nu (150 л. с.).
Kia Cerato третьего поколения появится в российских дилерских центрах KIA в третьем квартале 2018 года.
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