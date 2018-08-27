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Роскошные премьеры фестиваля Monterey Car Week 2018 в Калифорнии (ФОТО)
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Роскошные премьеры фестиваля Monterey Car Week 2018 в Калифорнии (ФОТО) 

Мир24 16 часов назад
Фото: Мир24
В Калифорнии на минувшей неделе прошла Monterey Car Week 2018 — крупнейшее мероприятие на центральном побережье штата, на котором выставляются дорогостоящие коллекционные автомобили. Редкие машины из частных коллекций получают официальные оценки за стиль, технические характеристики и историческую значимость. Автомобильная неделя в Монтерее состоялась с 18 по 26 августа, а аукционы в рамках мероприятия — с 22 по 25 августа.
Компания Bugatti привезла на фестиваль купе Divo, созданное на основе Chiron. Модель выпустят тиражом 40 штук, цена каждой — 5 млн евро ($5,8 млн). Авто назвали в честь французского гонщика Альбера Диво, которые в 20-х годах XX века выиграл соревнования на Bugatti. На Divo установлен восьмилитровый мотор Chiron W16 мощностью 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость принудительно ограничена 380 км/ч.
Lamborghini показала на мероприятии свой Новый флагман — Aventador SVJ. Он оснащен мотором V12 (770 л. с., 720 Нм), полноуправляемым шасси, а также полным приводом. Машина разгоняется до «сотни» за 2,8 с, до 200 км/ч — за 8,6 с. Максимальная скорость — 350 км/ч. Aventador SVJ (SuperVeloce Jota) будет выпущен серией 900 экземпляров.
Компания Hennessey Performance поначалу занималась тюнингом известных спорткаров, и вот в минувшую неделю показала свою собственную модель. Это одна из самых мощных премьер на калифорнийском мероприятии. Гендиректор автоконцерна Джон Хеннеси указал, что двойной турбодвигатель объемом 7,6 литра имеет мощность 1600 лошадиных сил. Максимальная скорость превышает 483 км/ч.
Infiniti показала на Monterey Car Week 2018 новейший концепт-кар P-10. Одноместная модель имеет футуристичный дизайн, который должен показать главную мысль создателей. Под капотом они спрятали электрический двигатель с большим запасом хода. Ожидается, что совсем скоро концерн откажется от традиционных топливных моторов и будет применять только возобновляемые источники. Концепт дизайна авто был создан в Японии, начинку разработали в Великобритании, а финальный прототип был собран вручную в США. Цифровая система управления вмонтирована в руль авто и должна мгновенно откликаться на команды водителя.
Audi представила прототип электрического суперкара Audi PB 18 e-tron. Новинка отличается сразу несколькими необычными деталям, в то числе твердотельной батареей и возможностью переместить водительское сидение по центру электромобиля. Модель демонстрирует, как в скором будущем будут выглядеть спорткары, которыми будет одинаково удобно управлять как в повседневной жизни, так и на гоночном треке. Дизайн концепта разрабатывался в новой дизайн-студии компании в Малибу (Калифорния), а техническая начинка — специалистами спортивного подразделения Audi Sport GmbH.
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