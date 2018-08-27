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Уникальный Porsche Project Gold нельзя использовать на дорогах общего пользования
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Уникальный Porsche Project Gold нельзя использовать на дорогах общего пользования 

LiveCars.Ru 15 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
На автофестивале в Пеббл-Бич компания Porsche представила совершенно новое поколение 993-й модели, исполненное в версии 911 Turbo и получившее название Project Gold. Вряд ли слова могут описать насколько это ожидаемое событие, но, к сожалению, этот автомобиль нельзя зарегистрировать в большинстве стран.
Руководитель отдела продаж и маркетинга Porsche Classic Филипп Салм рассказал, что хотя автомобиль фактически является машиной 2018 модельного года, кузов модели был взят с уникального 911 Turbo, что уже является проблемой для сертификации.
Второй нюанс, поскольку автомобиль 2018 модельного года, он должен соблюдать существующие экологические нормы по выбросу вредных веществ в атмосферу и шумового загрязнения, но это абсолютно невозможно сделать, используя классический 6-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, установленный на Project Gold.
Впрочем, не во всех странах мира такие жесткие экологические требования к автомобилям, и по информации западной прессы, один бизнесмен из Саудовской Аравии уже интересовался, будет ли у него возможность зарегистрировать это авто для использования.
В дизайнерском плане Project Gold идет от серии Porsche 911 Turbo S Exclusive, имея тот же золотой окрас и ряд золотых акцентов в салоне. Автомобиль оснащен 3,6-литровым 6-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, выдающим мощность в 450 лошадиных сил.
Напомним, что Project Gold построен в единственном экземпляре, и будет продан на аукционе Sotheby’s 27 октября, посвященном 70-летию марки Porsche.
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