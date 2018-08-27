Как не попасться на обман в автосервисе

Любое транспортное средство рано или поздно приходится ремонтировать или проводить плановый техосмотр и, как правило, эту услугу оказывают в автосервисе. Однако опытные автомобилисты знают, что не все СТО безгрешны и многие автосервисы стараются выжать из клиентов как можно больше средств.

Поэтому стоит прислушаться к советам бывалых автовладельцев, чтобы не платить лишние деньги в мастерской.

Так новичкам не стоит выбирать сервисы, которые располагают собственным магазином автозапчастей. Так как есть риск, что ваш автомобиль признают очень «больным» и вместо ремонта или регулировки некоторых узлов и деталей, вам предложат купить новые.

Также опасны в этом плане СТО возле автобазаров, так как вместо новой запчасти есть риск приобрести «отретушированную» деталь б/у.

Опытные автомобилисты советуют согласовывать объем и стоимость ремонта до начала работ. Так как за исключением форс-мажорных случаев, хороший мастер всегда знает, что нужно отремонтировать и во сколько он оценивает свою работу.

Также не лишним будет вместе с приемщиком на СТО провести совместный осмотр имеющихся косметических дефектов, чтобы потом избежать разборок при появлении новых сколов или царапин.

Если есть возможность, то не стоит оставлять авто в мастерской без присмотра: в добросовестных мастерских никогда не будут препятствовать присутствию владельца в ремонтной зоне.

Если в автомобиле производилась замена какой-либо детали, мастер должен вернуть вам неисправную запчасть в коробке от новой.

Также важно помнить, что замена катализатора на пламегаситель может обойтись вам в несколько раз дешевле, ведь оригинальный каталитический нейтрализатор содержит в себе драгметаллы, за которые в специальных пунктах приема можно выручить неплохие деньги.