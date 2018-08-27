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Названы 10 самых популярных кроссоверов в России
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Названы 10 самых популярных кроссоверов в России 

360tv.ru 14 часов назад
Аналитики «Автостата» подвели итоги первых семи месяцев 2018 года и составили список 10 самых популярных новых кроссоверов в столице. Рейтинг опубликован на официальном сайте агентства.
По данным экспертов, за это время на московском рынке реализовали 63 тысячи внедорожников и кроссоверов. Это количество составило почти половину от продаж автомобилей в столице.
Самой популярной моделью у горожан осталась Hyundai Creta. Вторую позицию рейтинга занял Volkswagen Tiguan, а третью — KIA Sportage. Также в рейтинг вошли Nissan X-Trail, Renault Kaptur, Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Renault Duster и KIA Sorento.
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