Системе ABS исполнилось 40 лет

Прошло уже четыре десятилетия с тех пор, как мир впервые увидел революционную систему, которая сделала современные автомобили значительно безопаснее. Разумеется, речь идет об антиблокировочной системе тормозов или ABS.

Система ABS была первоначально представлена 22-25 августа 1978 года Mercedes-Benz и Bosch, прежде чем стала впервые доступной на серийном автомобиле W116 S-Class в конце вышеуказанного года.

Во время презентации антиблокировочной системы тормозов Mercedes-Benz объяснил возможности технологии, повышающей уровень безопасности, следующим образом: «Антиблокировочная тормозная система использует компьютер для контроля изменения скорости вращения каждого колеса во время торможения. Если скорость замедляется слишком быстро (например, при торможении на скользкой поверхности), компьютер автоматически уменьшает тормозное давление. Колесо снова разгоняется, и тормозное давление снова увеличивается, тем самым осуществляется торможение колеса. Этот процесс повторяется несколько раз за считанные секунды».

Несмотря на сложность звучания, ABS была достаточно понятна на практике и позволяла даже на самых скользких поверхностях предотвратить блокировку колес при торможении и сохранить управляемость автомобиля. Отмечается, потребовалось всего два года, чтобы Mercedes-Benz предложил систему ABS в качестве опции на каждом легковом автомобиле, в 1981 году — сделал ее доступной для своих коммерческих моделей и с октября 1992 года все транспортные средства оснастил ею.