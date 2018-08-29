Прототип кроссовера линейки Aurus появится в начале следующего года

"В рамках реализации проекта ЕМП (единой модульной платформы, на ней построены автомобили Aurus) помимо премиального сегмента у нас есть еще разрабатываемый внедорожник среднего сегмента, который сейчас еще находится в виде демонстратора, но на следующий год появится прототип, затем мы будем отрабатывать все технологии", — сказал Мантуров.

Позднее Мантуров подчеркнул, что настаивает на том, чтобы прототип кроссовера появился именно в начале года.