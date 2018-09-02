Спрос есть: на автомобили Aurus поступили первые заказы из-за рубежа

На автомобили нового люксового российского бренда Aurus начали поступать заявки из-за рубежа, сообщил генеральный директор компании Франц Герхард Хильгерт в интервью ТАСС

По его словам, первые экспортные поставки планируется наладить на европейский рынок. Он добавил, что удовлетворить эти заявки возможно после усовершенствования моделей и получения одобрения типа транспортного средства.

Для продвижения автомобилей на зарубежных рынках компания будет привлекать местных партнеров. Гендиректор Aurus называть их пока не стал.

«У нас есть кандидаты, но пока я не могу их огласить. У нас также есть инвестор из Абу-Даби — это та территория, где мы точно будем развиваться» — отметил Франц Герхард Хильгерт.

Изначально российская марка представительских автомобилей Aurus была создана в рамках проекта «Кортеж», целью которого было производство автомобилей для первых лиц государства. Владимир Путин впервые проехал на лимузине российского проекта в день своей инаугурации 7 мая. Президенту автомобиль понравился. 29 августа «Кортеж» показали на Московском международном автосалоне.

В линейку машин на единой модульной платформе входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Они получили имена по названию кремлевских башен: «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

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