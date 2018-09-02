Ещё
Спрос есть: на автомобили Aurus поступили первые заказы из-за рубежа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спрос есть: на автомобили Aurus поступили первые заказы из-за рубежа 

Мир24 + ещё 36 2 сентября 2018
Фото: Мир24
На автомобили нового люксового российского бренда Aurus начали поступать заявки из-за рубежа, сообщил генеральный директор компании Франц Герхард Хильгерт в интервью ТАСС.
По его словам, первые экспортные поставки планируется наладить на европейский рынок. Он добавил, что удовлетворить эти заявки возможно после усовершенствования моделей и получения одобрения типа транспортного средства.
Для продвижения автомобилей на зарубежных рынках компания будет привлекать местных партнеров. Гендиректор Aurus называть их пока не стал.
«У нас есть кандидаты, но пока я не могу их огласить. У нас также есть инвестор из Абу-Даби — это та территория, где мы точно будем развиваться» — отметил Франц Герхард Хильгерт.
Изначально российская марка представительских автомобилей Aurus была создана в рамках проекта «Кортеж», целью которого было производство автомобилей для первых лиц государства. Владимир Путин впервые проехал на лимузине российского проекта в день своей инаугурации 7 мая. Президенту автомобиль понравился. 29 августа «Кортеж» показали на Московском международном автосалоне.
В линейку машин на единой модульной платформе входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Они получили имена по названию кремлевских башен: «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Audi запустила серийное производство электрокара E-Tron Московский международный автомобильный салон – 2018 Скандал вокруг манипуляций VW о выбросах может усилиться
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
BMW принимает заказы на кроссовер, которого нет
Toyota представила новый универсал Corolla1
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Вот так будет выглядеть второе поколение Skoda Rapid
Смертельное ДТП обернулось сенсацией2
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение