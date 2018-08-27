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«Карманная ракета» по-британски: 360-сильный MINI c двигателем Honda
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«Карманная ракета» по-британски: 360-сильный MINI c двигателем Honda 

Motor.ru 14 часов назад
Фото: Motor.ru
22-летний житель Великобритании превратил классический MINI в «карманную ракету». Он оснастил сити-кар турбированным двигателем Honda, огромным задним антикрылом, усиленными тормозными механизмами Willwood, а также сильно переделал салон машины.
1,6-литровый агрегат B16, укомплектованный турбонагнетателем Garrett GT3076R, выдает 360 лошадиных сил. В планах владельца довести отдачу до более чем 500 сил и из переднеприводной превратить машину в полноприводную. Помимо нового мотора, MINI получил гоночные кресла Recaro, спортивные педали и пятиступенчатую «механику».
Видео: LivingLifeFast
Ранее американец Дастин Энтони представил кастомную модификации купе Lotus Elise, оснащенную двигателем V10 от BMW M5 (E60) и шестиступенчатой трансмиссией от Porsche 911 GT2.
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