Возвращение легендарного Porsche — 79,93

Компания решила вдохнуть вторую жизнь своему суперкару. Модель Porsche 911 Turbo S поколения 993, выпущенная в этом году только в одном прототипе будет выставлена на аукцион Сотбис.

Среди автокомпаний стало уже популярным возобновлять производство классических прототипов. Первыми были британцы, за ними инициативу перехватило отделение Порше, а именно Porsche Classic, расположенное в Германии. Именно оно занимается реставрацией моделей которые уже не выпускаются. Профессионалы отделения 1,5 года реализовали проект Porsche Project Gold, который подразумевал выпуск Porsche 911 Turbo S поколения 993. Стоит отметить, что почти все детали взяты со складов, но некоторые пришлось изготавливать заново вручную.

Несмотря на почитание традиций Порше готовится к выпуску революционной модели — электромобиля Taycan. В середине лета марка представила новый кроссовер Macan. Американская фирма Singer, которая также занимается реставрацией Порше и задала новое направление в этой сфере.