Последний экземпляр Pagani Huayra назвали в честь птицы

Последний экземпляр родстера Pagani Huayra назвали в честь птицы

Компания Pagani представила в Пеббл-Бич особую версию родстера Huayra, названную в честь одной из самых быстрых птиц отряда соколиных — кречета. Особенностью машины стал белый окрас кузова с акцентами темно-синего и золотистого цвета, а также изображения кречета, размещенные на подголовниках и дверных картах.

Для кого построен суперкар, пока не сообщается. Также нет информации о его технических характеристиках. Вероятно, двигатель на Pagani Huayra Gyrfalcon не отличается о того, что устанавливается на другие родстеры: это 6,0-литровый твин-турбо мотор V12 Mercedes-AMG мощностью 764 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента, совмещенный с семиступенчатой роботизированной трансмиссией Xtrac.

С таким агрегатом суперкар способен разгоняться до «сотни» за 2,9 секунды, Максимальная скорость модели составляет 370 километров в час.