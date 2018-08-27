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Последний экземпляр Pagani Huayra назвали в честь птицы
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Последний экземпляр родстера Pagani Huayra назвали в честь птицы 

Motor.ru + ещё 2 27 августа 2018
Компания Pagani представила в Пеббл-Бич особую версию родстера Huayra, названную в честь одной из самых быстрых птиц отряда соколиных — кречета. Особенностью машины стал белый окрас кузова с акцентами темно-синего и золотистого цвета, а также изображения кречета, размещенные на подголовниках и дверных картах.
Для кого построен суперкар, пока не сообщается. Также нет информации о его технических характеристиках. Вероятно, двигатель на Pagani Huayra Gyrfalcon не отличается о того, что устанавливается на другие родстеры: это 6,0-литровый твин-турбо мотор V12 Mercedes-AMG мощностью 764 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента, совмещенный с семиступенчатой роботизированной трансмиссией Xtrac.
С таким агрегатом суперкар способен разгоняться до «сотни» за 2,9 секунды, Максимальная скорость модели составляет 370 километров в час.
Ранее сообщалось, что последней версией «Уайры» в кузове «купе» станет модификации под названием L’Ultimo, выполненная в стилисте болида Льюиса Хэмилтона. Это будет сотый экземпляр модели, на постройку которого ушло восемь месяцев.
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