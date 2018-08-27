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Lexus UX 250h и LC Inspiration Series представили официально
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Lexus UX 250h и LC Inspiration Series представили официально 

Auto.Today 12 часов назад
Фото: Auto.Today
Японская компания Lexus возвращается на Pebble Beach Concours d'Elegance и готовится представить две совершенно новые концепции: UX 250h и LC Inspiration Series.
Последний, по словам представителей Lexus, призванный представить окончательный вариант флагманского купе, впервые показанное в 2017 году. Концепция этого года поставляется с внешней окраской Flare Yellow, уникальными 21-дюймовыми колесными дисками, крышей из углеродного волокна и спойлером багажного отсека. Внутри клиенты найдут отделку из алькантары и полуанилиновые кожаные сидения с желтой строчкой, которая также находятся на приборной панели и консоли. Под капотом LC располагается 5,0-литровый атмосферный двигатель V8, обеспечивающий 471 лошадиную силу, и соединяющийся с десятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой заднего привода. Благодаря подобному оснащению разгон 0-100 км/ч достигается за 4,4 секунды, а расход топлива составляет 9,4 литров на 100 км по шоссе.
Более агрессивный Lexus UX  Кроссовер UX не поступит в дилерские центры компании до декабря, но это не останавливает Lexus от создания еще более интересной версии автомобиля. Модель, построенная тюнером Clark Ishihara и его студией VIP Auto Salon, оснащена пленкой Oracal, специально оборудованным багажником для велосипеда F Sport Carbon Fiber Road, а также комплектом NIA Auto Design ABS Lip Kit, шинами Nitto Invo, подвеской и усовершенствованной выхлопной системой.
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