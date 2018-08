Kia Proceed станет шутинг-брейком. Это точно

Нам придётся подождать до 13 сентября, чтобы увидеть автомобиль полностью.

Kia твёрдо намерена сделать линейку Ceed третьего поколения намного интереснее. Помотрите на Proceed хотя бы! Так, это будет уже не трёхдверное купе, а практичный шутинг-брейк. Надо признаться, что смело корейцы поступают.

Вы будете рады услышать, что, по обещанию Kia, серийная версия останется верна по стилистике потрясающему концепту, представленному на прошлогоднем автосалоне во Франкфурте. На данный момент нам позволено взглянуть только на вот этот тизер. А он лишь малую часть проясняет.

A muscular and distinctive #Kia face grabbing all the attention. Can you tell who’s hiding behind? pic.twitter.com/GCjG3Hriey

— Kia Motors Global (@Kia_Motors) 27 августа 2018 г.

Kia упоминает, что новый Proceed был спроектирован, специально для европейского рынка, где он станет стремиться предложить «непревзойдённую комбинацию дизайна и универсальности». Технические спецификации пока недоступны, но мы ожидаем, что двигатели, коробки передач будут заимствованы от пятидверного хэтчбека и обычного «вагона».

Официальная премьера запланирована на 13 сентября. Публичный показ же наметили на 2 октября — в рамках Парижского автосалона 2018.