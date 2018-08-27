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Новый Kia Ceed GT: первое изображение
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Новый Kia Ceed GT: первое изображение 

Motor.ru 12 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Kia опубликовала первый тизер «заряженного» хэтчбека Ceed нового поколения, который, как ожидается по-прежнему будет называться GT. Изображение размещено на официально странице марки в социальной сети Facebook.
Официальной информации о технической начинке хот-хэтча пока нет. Предполагается, что автомобиль получит 1,6-литровую бензиновую «тубочетверку» мощностью 204 силы (265 Нм) от модели прошлого поколения. При этом новый Ceed GT планируется предлагать только в пятидверной модификации — трехдверного варианта в линейке больше не будет.
В серии новый хот-хэтч появится не ранее 2019 года.
«Сид» третьего поколения представили весной на моторшоу в Женеве. Семейство перешло на новую платформу, сменило гамму силовых установок и получило расширенный список оснащения.
В России хэтчбек предлагается с моторами мощностью 100, 128 и 140 сил. Цены на модель начинаются от 949,9 тысячи рублей, а топовый вариант обойдется почти в 1,5 миллиона рублей.
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