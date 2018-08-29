Прототип внедорожника Aurus будет готов в начале 2019 года

Об этом сказал на презентации седана Aurus в рамках Московского автосалона министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

«В начале следующего года появится прототип SUV», — цитирует ТАСС Мантурова.

Министр также считает, что эти автомобили будут интересны для европейского рынка, а также для стран Ближнего Востока.

«Я думаю, что одни из первых клиентов [на автомобиль] появятся в Европе, в первую очередь», — сказал он, отметив, что ОАЭ и другие страны Ближнего Востока также будут интересоваться машинами Aurus.

Министр добавил, что полученные заявки на Aurus уже перекрывают производственные возможности на 2019 год.

«Очередь [на автомобили Aurus] уже перевалила за возможности производственного цикла 2019 года», — сказал он.

Мантуров также рассказал, что кабриолет автомобильного бренда разрабатывается и может быть представлен на параде 9 мая, уже в 2020 году.

«Задача такая поставлена [по подготовке кабриолета к параду Победы], на 9 мая — точно «да», вопрос — какого года. Я не могу пообещать, что это случится в 2019 году, но в 2020 году — обещаю», — сказал он.