Ещё
Прототип внедорожника Aurus будет готов в начале 2019 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прототип внедорожника Aurus будет готов в начале 2019 года 

BFM.RU + ещё 16 29 августа 2018
Фото: ТАСС
Об этом сказал на презентации седана Aurus в рамках Московского автосалона министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«В начале следующего года появится прототип SUV», — цитирует ТАСС Мантурова.
Министр также считает, что эти автомобили будут интересны для европейского рынка, а также для стран Ближнего Востока.
«Я думаю, что одни из первых клиентов [на автомобиль] появятся в Европе, в первую очередь», — сказал он, отметив, что ОАЭ и другие страны Ближнего Востока также будут интересоваться машинами Aurus.
Министр добавил, что полученные заявки на Aurus уже перекрывают производственные возможности на 2019 год.
«Очередь [на автомобили Aurus] уже перевалила за возможности производственного цикла 2019 года», — сказал он.
Мантуров также рассказал, что кабриолет автомобильного бренда разрабатывается и может быть представлен на параде 9 мая, уже в 2020 году.
«Задача такая поставлена [по подготовке кабриолета к параду Победы], на 9 мая — точно «да», вопрос — какого года. Я не могу пообещать, что это случится в 2019 году, но в 2020 году — обещаю», — сказал он.
BFM.RU: последние новости
Ferrari на $50 млн: продана самая дорогая машина в истории автомобильных аукционов Мотоцикл проекта Aurus будет полностью электрическим «АвтоВАЗ» раскрыл цену обновленной Granta
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вся правда: что ждет россиян в Крыму104
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?3
Lifan привез в Москву флагманский кроссовер X80
Чем закончится спор водителя с ГИБДД из-за скорой1
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение