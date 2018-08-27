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Кабриолет Rolls-Royce Phantom превратили в бигфут
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Кабриолет Rolls-Royce Phantom превратили в бигфут 

Motor.ru 12 часов назад
Фото: Motor.ru
Короткий видеоролик с автомобилем опубликован пользователем Marchettino на «Фейсбуке».
Никаких подробностей об этом автомобиле нет. Судя по всему, от оригинального «Роллс-Ройса» остался только кузов, а саму машину построили в Китае.
Видео Marchettino
Несколько лет назад компания Fiat превратила в бигфут компактвэн Panda. Стандартное шасси машины заменили на платформу внедорожника Jeep CJ7 4200, инженеры доработали рулевое управление, сцепление, тормоза и акселератор, а также установили вездеходные шины высотой 150 сантиметров и шириной 50 сантиметров.
Также можно посмотреть, как пятитонный бигфут выполняет двойное обратное сальто. Во время трюка за рулем автомобиля находился 11-кратный победитель американских соревнований бигфутов Monster Jam Том Минтс.
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