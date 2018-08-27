Кабриолет Rolls-Royce Phantom превратили в бигфут

Короткий видеоролик с автомобилем опубликован пользователем Marchettino на «Фейсбуке».

Никаких подробностей об этом автомобиле нет. Судя по всему, от оригинального « Роллс-Ройса » остался только кузов, а саму машину построили в Китае.

Видео Marchettino

Несколько лет назад компания Fiat превратила в бигфут компактвэн Panda. Стандартное шасси машины заменили на платформу внедорожника Jeep CJ7 4200, инженеры доработали рулевое управление, сцепление, тормоза и акселератор, а также установили вездеходные шины высотой 150 сантиметров и шириной 50 сантиметров.

Также можно посмотреть, как пятитонный бигфут выполняет двойное обратное сальто. Во время трюка за рулем автомобиля находился 11-кратный победитель американских соревнований бигфутов Monster Jam Том Минтс.