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Alfa Romeo готовит компактный кроссовер
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Alfa Romeo готовит к выходу на рынок компактный кроссовер 

LiveCars.Ru 27 августа 2018
Фото: LiveCars.Ru
План Alfa Romeo по расширению модельного ряда включает в себя не только создание кроссовера Stelvio, но и более компактной модели, которая бы заняла нишу под ним для того, чтобы составить конкуренцию таким моделям как BMW X2 и Audi Q3, которые выйдут в продажу на протяжении следующих трех лет.
Итальянский производитель автомобилей планирует максимально использовать постоянно растущий SUV сегмент, добавив не только более компактную чем Stelvio версию кроссовера, но и более крупную. В итоге, к 2022 году Alfa Romeo должна выпускать около 400 тысяч внедорожников в год.
По информации западных СМИ, компактный кроссовер, имя которого пока не называется, будет основан на урезанной платформе Giorgio, из чего можно сделать вывод, что модель будет оснащена задним приводом, а полноприводная версия будет предлагаться как опция. Эта же версия платформы должна использоваться в следующем поколении хэтчбека Giulietta 2020 года.
Следуя последним тенденциям Alfa Romeo, новый кроссовер должен получить электрифицированные силовые установки. При этом более крупный, флагманский вариант линейки должен оснащаться гибридным мотором на 400 лошадиных сил, разгоняясь до сотни менее чем за пять секунд. На чистой электротяге он должен проезжать около 50 километров.
В любом случае, новые модели внедорожников не появятся раньше 2020 года, когда новый компактный кроссовер Alfa Romeo должен дебютировать вместе с новой Giulietta. Что касается флагманского внедорожника, его появления можно ждать год спустя — к 2021.
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