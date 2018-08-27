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Настроенный Hyundai i30 N Performance стал мощнее Golf R
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Настроенный Hyundai i30 N Performance стал мощнее Golf R 

Auto.Today 11 часов назад
Фото: Auto.Today
Благодаря небольшой поддержке со стороны тюнинговой компании RaceChip, роскошный Hyundai i30 N Performance получает еще больше мощности, нежели новейший Volkswagen Golf R.
После модернизации автомобиль получает дополнительные 38 лошадиных сил и 145 Нм крутящего момента, а также улучшенную выпускную систему, которые совокупно приводят к конечным показателям в 320 лошадиных сил и 524 Нм крутящего момента. В результате Hyundai i30 N Performance становится обладателем не только увеличенной отдачи силовой установки, но и более впечатляющих показателей разгона от 0 до 100 километров в час.
Также к ряду обновлений присоединяется комплект стабилизаторов поперечной устойчивости от Eibach, новые пружины, обеспечивающие уменьшение дорожного просвета на 15 миллиметров, набор дисков OZ Leggera HLT, обернутых шинами Michelin Pilot Sport 4S, и, конечно же, отличительна отделка.
Отмечается, чтобы продемонстрировать результаты работы, RaceChip выпустила пару видеороликов с участием настроенных Hyundai i30 N Performance.
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