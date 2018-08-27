Volkswagen Group приостановил производство Audi RS 3

Немецкий автомобильный гигант принял решение не создавать себе проблем при переходе на новый общемировой экологический стандарт WLTP, в результате чего конвейеры временно приостановят производство двух модификаций Audi RS 3.

Как сообщает австралийское издание Caradvice со ссылкой на руководителя местного подразделения марки Шона Клири, из-за ввода нового экологического стандарта, хэтчбек и седан RS 3 в ближайшее время не будут доступны на местном рынке. Впрочем, пропажа продлится недолго: уже в начале следующего года автомобили будут модернизированы, после чего снова появятся на рынке государства.

Портал Карельские Вести проверил конфигуратор на официальном сайте австралийского подразделения марки. И действительно: ни седан, ни хэтчбек RS 3 уже не числятся в списке продаваемых моделей.

Другая ситуация складывается на европейских рынках. В Великобритании Audi RS 3 можно без всяких трудностей заказать у дилеров: хэтчбек доступен по цене от 44 755 фунтов стерлингов (порядка 3 877 200 рублей в эквиваленте), седан продаётся по цене от 45 705 фунтов, что приблизительно равняется 3 959 500 рублям.

Конфигуратор на официальном сайте немецкого подразделения гласит, что для покупки доступны лишь автомобили, которые покупатели сдали в трейд-ин.

В прошлом году Audi планировала стартовать продажи новой RS 3 в России, но этого так и не случилось.

Из-за нового экологического стандарта WLTP пострадали сразу несколько европейских марок: мощность своих моторов потеряли хот-хэтчи Seat Leon Cupra и Volkswagen Golf R (по 10 сил). Peugeot приостановила производство хот-хэтча 308 GTi, есть проблемы и с некоторыми модификациями BMW 7 Series.

Актуальный Audi RS 3 оснащается турбированной «пятёркой» объёмом 2,5 литра, мощность которой составляет 400 лошадиных сил. Работает мотор с двухдисковым «роботом» S-Tronic.

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По материалам: www.kolesa.ru