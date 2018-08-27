От Mercedes до Иж-Комби: топ-10 конкурентов Tesla

Москва, 27 августа — «Вести. Экономика» Несмотря на то, что электромобили от Tesla можно назвать, вероятно, самыми обсуждаемыми, но точно не единственными достойными внимания электрокарами. Причем, некоторые компании, конкурирующие с фирмой Илона Маска, выпускают машины, характеристики которых получше, чем у продукции Tesla.

Запас хода новой модели позволяет проехать до 387 километров на одном заряде. Новый аккумуляторный блок на 40 кВт*ч можно зарядить прямо от розетки за шестнадцать часов, а используя быструю подзярадку — за сорок минут. С такими характеристиками, Nissan Leaf 2018 разгонятся до 100 км всего лишь за 7,9 секунд. Мощный электромотор на 110кВт, с максимальной скоростью движения в 144 км/ч. Крутящийся момент составляет 320 Нм. Стоит учесть, что для тех, кто хочет ездить на дальние дистанции, будет выпущена модель с батареей на 60 кВт/ч.

Jaguar I-Pace SUV Jaguar I-Pace SUV — это среднеразмерный пятиместный кроссовер премиум класса. Его габаритные размеры составляют: длина 4682 мм, ширина 1895 мм, высота 1565 мм, а колесная база— 2990 мм. При поднятых спинках второго ряда сидений, сзади остается около 656 литров свободного пространства. С таким объемом, модель отлично подойдет как для повседневных задач рядового автолюбителя, так и для загородных поездок в большой компании. Для перевозки длинномерных грузов, задний диван можно сложить и освободить до 1453 литров.

В качестве силовой установки, Jaguar I-Pace оборудуется двумя электромоторами, по одному на каждую ось. Суммарная отдача данной установки составляет внушительные 400 лошадиных сил и 696 Нм крятящего момента. Разгон до сотни — 4,8 секунды. Что касается максимальной скорости, то из соображений безопасности, производитель установил электронный ограничитель на отметке в 200 километров в час. Оба двигателя питаются от батареи литий-йонных аккумуляторв, общей ёмкостью 90 кВт*час. Она обладает собственной жидкостной системой охлаждения и специальным блоком, ускоряющим зарядку. От обычной бытовой розетки, этот процесс занимает до 13 часов, а при использовании специальной системы— 40 минут. По заявлениям производителя, на одной зарядке, кроссовер способен преодолеть до 480 километров в спокойном режиме езды.

Электромобиль Volkswagen e-Golf напоминает обычный Golf: аналогичная передняя панель; ряд общих элементов (руль, блок климат-контроля, карты дверей) 5-местная конфигурация и т.д. Как пишет Clean Tecnica, в январе 2018-го e-Golf стал самым продаваемым электромобилем в Западной Европе — машина разошлась тиражом в 1985 единиц. Для сравнения, на счету Renault Zoe за аналогичный период 1871 покупка, а BMW i3 — 1867.

В 2020 году на смену Volkswagen e-Golf должен прийти новая модель с запасом хода в 400-500 км. Всего же до 2022 года немецкая марка выведет на рынок 5 новых электрокаров, среди которых будет кроссовер и фургон. Напомним, в своем последнем обновлении, прошедшем в 2016 году, Volkswagen e-Golf получил 134-сильный электромотор (+19 л.с.) и батарею на 35,8 кВтч (ранее была АКБ емкостью 24,2 кВтч), хватающей примерно на 200 км пробега.

2018 BMW i3 Концептуальная модель компактного двухместного электромобиля BMW i3 была представлена на автомобильной выставке во Франкфурте еще в сентябре 2011 года. Спустя пару лет концепт получил первое серийное воплощение, которое в свое время произвело настоящую революцию среди электрических средств передвижения.

BMW i3 2018 использует батарею того же объема, что и обычный i3, но немного прибавляет в мощности за счет 184-сильного электродвигателя (у стандартной версии остается 170 л.с.). Также спортивный электрохэтчбек получил модернизированную подвеску, благодаря которой у автомобиля чуть уменьшился клиренс, а также набор оригинальных 20-дюймовых колёсных дисков с новыми шинами.

Lucid Air Lucid хотел бы стать прямым конкурентом Tesla, да и создали стартап недовольные Маском бывшие сотрудники его компании. Планируется, что первый автомобиль Lucid Motors, Lucid Air с запасом хода почти 390 км, поступит в производство в 2019 и будет стоить порядка $60,000. 400-сильный заднеприводный седан должен стать главным конкурентом Tesla Model S и, как ожидается, будет оснащен некоторыми функциями автономного вождения, четырьмя сенсорными экранами и возможностью получения апдейтов он-лайн.

Что касается запаса хода на одной зарядке, то он составит около 640 километров на батарее 130 кВт/ч, и около 480 на батарее 100 кВт/ч. Как сообщалось ранее, первые 255 моделей будут выпущены в максимальной комплектации, будут обладать всеми функциями и наворотами. Позже компания планирует выпустить более дешевую модель с меньшей по объёму батареей и меньшим набором функционала.

Одним из основных новшеств компании являются литий-ионные батареи нового поколения, основным их плюсом, по словам производителя, будет безболезненная быстрая зарядка. Они будут менее восприимчивы к серьёзным нагрузкам при быстрой зарядке, что соответственно продлит их жизнь, и ускорит саму зарядку.

Новый Hyundai Kona Electric 2018-2019 предлагается сразу в двух вариантах исполнения. В базе паркетник оснащен электрическим мотором мощностью 135 л.с. и батареей емкостью 39,2 кВтч. С места до сотни такой электрокар разгоняется за 9,3 секунды, а его запас хода равен 300 км (по циклу WLTP).

Топовая версия комплектуется 204-сильным электродвигателем и батареей на 64 кВтч. По словам представителей южнокорейской марки, этот вариант способен разгоняться до сотни за 7,6 сек, преодолевая без подзарядки до 470 километров. Максимальная скорость обеих версий ограничена на 167 км/ч. Известно, что с помощью 100-киловаттной станции быстрой зарядки пополнить запас аккумуляторов с 0 до 80% можно примерно за 54 минуты. В списке оснащения паркетника значится система рекуперации энергии при торможении, регулировать работу которой можно с помощью подрулевых лепестков.

Kia Soul EV В 2018 году вышла рестайлинговая версия известного хэтчбека. KIA Soul EV — обновленный автомобиль на чистом электричестве с батарей в 30 кВт*ч. Транспортное средство сохранило достаточно плюсов от «материнской» модели, вдобавок получив больше запаса хода. Силовая установка состоит из электромотора на 110 л.с., который расположен поперечно на передней оси. Вращательный момент достигает 285 Нм.

Mercedes-Benz EQC Электромобиль Mercedes-Benz EQC будет рассекречен четвёртого сентября. Финальные параметры машины всё ещё держатся в секрете. Вряд ли они будут слишком отличаться от характеристик концепта. А у того в активе были батарея на 70 кВт•ч (500 км хода) и пара электромоторов (по одному на оси) с суммарной мощностью в 408 л.с. На рынок этот кроссовер должен поступить в 2019-м. А вскоре после него на конвейер встанет и родственный хэтчбек Mercedes-Benz EQA. Причём первый освоит линии в немецком Бремене, а второй — во французском Амбаше. А в 2020-м кроссовер, а может, обе модели, параллельно будут запущены на поток и в Вэнсе (штат Алабама).

ИЖ-21252 «Комби»

В рамках форума «Армия-2018» концерн «Калашников» представил прототип электрокара, выполненного на базе кузова «ИЖ-Комби». В основу электрического суперкара заложены оригинальные системы компании. Авторы проекта отмечают, что машина способна разгоняться до 100 км в час всего за 6 секунд. Его номинальная мощность — 220 кВт, запас хода — 350 километров.

Из собственных разработок «Калашникова» в CV-1 используется система модульного управления элементами питания, позволяющая достигать 2000А (в перспективе 3000А) и система балансировки элементов, а также общий бортовой вычислитель, который контролирует состояние двигателя, инвертора и батареи.

NIO ES8 NIO ES8 — это полноразмерный кроссовер, который оборудован электрической силовой установкой. В нее входят два электродвигателя мощностью 326 лошадиных сил каждый. В итоге суммарная мощность превышает 650 лошадиных сил. Это почти на 120 лошадиных сил меньше, чем у популярной версии Tesla Model X P 90D. Разгон от 0 до 100 км/час составляет 4,4 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/час.

Цены на китайский электромобиль начинаются от 448 000 юаней или 3 980 000 рублей. Для сравнения Tesla Model X стоит в Китае от 836 000 юаней или 7 420 000 рублей, что почти в два раза дороже. Также к преимуществам китайца можно отнести сервис по аренде и обмену аккумуляторных батарей. На фирменной станции их заменят всего за 3 минуты.