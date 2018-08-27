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Предстоящий Mercedes-AMG A35 замечен на Нюрбургринге
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Предстоящий Mercedes-AMG A35 замечен на Нюрбургринге 

Auto.Today 10 часов назад
Фото: Auto.Today
После запуска совершенно нового поколения A-Class, компания работает над улучшенной версией Mercedes-AMG A35.
В настоящее время Mercedes-AMG A35 находится в процессе разработки и проходит испытания в Нюрбургринге. Автомобиль по-прежнему скрывает переднюю и заднюю части, однако уже известно, что модель получит специальный комплект кузова и более агрессивный внешний вид, позволяющий выделяться среди других моделей.
A35 будет оснащаться 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим 300 лошадиных сил и 400 НМ крутящего момента. Благодаря такой отдаче предстоящий Mercedes-AMG сможет достигать 0-100 км/ в течении пяти секунды и максимально разгоняться до 250 км/ч.
Считается, что компания покажет Mercedes-AMG A35 в рамках Парижского автосалона 2018 года в октябре и в начале 2019 года запустит серийное производство.
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