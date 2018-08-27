Dacia Sandero нового поколения готовится к дебюту

Накануне в интернете появились сведения о новой генерации Dacia Sandero

Мы уже сообщали, что дебют авто пройдет в 2019 году. Предварительные данные содержали информацию о том, что размеры нового авто будут точно такими же, как у Ford Focus или Renault Megane

Так же нельзя упускать этот положительный факт, что в случае увеличения размера автовладелец ценник поднимать не стал. Dacia Sandero так и будет находиться в бюджетной линейке.

Многие средства массовой информации уже писали, что под капотом автомобиля будут находиться газовые, дизельные и бензиновые силовые установки. Некоторые аналитики уверены, что автопроизводитель предложит своим покупателям и турбодвижок 1.3 TCe, являющиеся совместным трудом альянса концерна Daimler и Renault-Nissan-Mitsubishi.

В базу машины заложили модульную платформу CMF-B, которую начинили весьма современной электронной начинкой.

Предварительная информация также гласит, что ценник Dacia Sandero будет начинаться от 8 тысяч евро.